Sarnataro, Neos: “Chiederemo più dati sui passeggeri alle agenzie”

"A breve saremo obbligati a chiedere più dati sui passeggeri". Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos, si è rivolto così alle agenzie di viaggi riunite a Pietrarsa, vicino Napoli, per la convention di Welcome Travel.

"Dobbiamo riuscire a dare un servizio migliore e più personalizzato e per questo, di concerto con la direzione tour operating, a breve chiederemo alle agenzie più dati" ha annunciato Sarnataro precisando che la raccolta delle informazioni "avverrà nel rispetto delle norme sulla privacy e con la certezza che i dati non saranno utilizzati per operazioni di marketing".



Il manager ha poi toccato il tema della messa a terra dei Boeing 737 Max, parte integrante del programma di rinnovamento della flotta di Neos. "La vicenda ci ha toccato a stagione estiva partita e l'abbiamo un po' subita". Ma, ha aggiunto, "Boeing ha fatto sapere che la nuova certificazione inizierà a metà del 2020". A. D. A.