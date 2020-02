Magoni, Lombardia: “La collaborazione con Ryanair è stata un successo”

“I numeri dimostrano che la collaborazione tra Regione Lombardia e Ryanair è stata un vero successo. L’incremento delle prenotazioni nel periodo della campagna di comunicazione multicanale sta a dimostrare che la destinazione è particolarmente apprezzata dal mercato Uk”. Così l’assessore al Turismo della Regione Lombardia Lara Magoni ha tirato le somme dei primi risultati ottenuti dall’operazione congiunta con il vettore low cost “primo esempio in Italia come Regione”, ha aggiunto.



Nell’analisi presentata dall’head of sales and marketing Chiara Ravara emergono numeri mai raggiunti prima dalla compagnia: le rotte da Londra Stansted su Milano Bergamo e su Malpensa hanno fatto registrare tassi di incremento nelle prenotazioni pari al 26 e 43 per cento rispettivamente, mentre sui social si sono fatte registrare 3,8 milioni di impression. “Ma è il numero di prenotazioni dirette sul canale dedicato per scoprire la Lombardia oltre Milano che lascia più stupiti: oltre 3mila”, conclude la manager di Ryanair. L.V.