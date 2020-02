Volotea, oltre 900mila pax a Verona

Si chiude con risultati record il 2019 di Volotea a Verona. Sull’aeroporto scaligero, il bettole ha trasportato nei 12 mesi 906mila passeggeri, con un incremento di 144mila unità rispetto all’anno precedente.

Per il 2020, la compagnia alza ulteriormente gli obiettivi e rilancia con un’offerta complessiva di oltre 1 milione di posti, con collegamenti verso 23 destinazioni di cui 20 in esclusiva.



Con una nota, Volotea sottolinea anche di essere il primo vettore per lo scalo sia in termini di destinazioni raggiungibili che di passeggeri e posti in vendita.



Nel 2019, i voli su Verona del vettore sono aumentati dell’11% rispetto all’anno precedente, arrivano a quota 6.100.



“Dal 2012 a oggi - aggiunge Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -, sono già più di 3,2 i milioni i viaggiatori che hanno scelto la nostra compagnia per volare da e per la città di Verona”.