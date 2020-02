Si chiama Hola Madrid e punta a incrementare i flussi nella capitale spagnola sfruttando il ruolo di hub dell’aeroporto Barajas e i collegamenti internazionali di Iberia.

Il programma di stopover è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la compagnia aerea e la municipalità della capitale spagnola e si rivolge a chi vola sul lungo raggio dall’Europa, dalle Americhe e dall’Asia. Per loro sono stati studiati speciali pacchetti in collaborazione con alcuni partner per consentire di effettuare uno stopover in città della durata massima di 6 notti.



Nel piano è previsto l’invio di una guida prima della partenza, la possibilità di avere una guida personale una volta in città, un pass free valido per due giorni su tutti i mezzi di trasporto cittadini, sconti sul noleggio auto con Avis e prezzi ridotti per i pernottamenti negli hotel Meliá. Inoltre facilitazioni sono previste per lo shopping così come per le visite nei musei.