di Amina D'Addario

"Stiamo caricando la summer sui sistemi e siamo concentrati sulla programmazione della winter insieme ai tour operator". È rivolto a tranquilizzare il mercato il messaggio che il vice president leisure sales di Alitalia, Nicola Bonacchi, lancia alla convention di Welcome Travel a Pietrarsa, alle porte di Napoli.

"Il team vendite è focalizzato sulla conferma di tutti i prodotti e sulla massimizzazione del revenue" ha assicurato Bonacchi soffermandosi poi sulla strategia seguita con i player della filiera: "Stiamo rafforzando i rapporti con i partner e selezionando quelli più importanti. E - ha aggiunto - ci stiamo concentrando su nuovi strumenti per le agenzie. Abbiamo introdotto un nuovo tool gruppi che, una volta portato a regime, ci permetterà di allinearci ai nostri competitor e abbiamo lanciato una community per le agenzie che darà la possibilità di avere aggiornamenti e scambiare informazioni".



Sull'impatto del coronavirus sull'industria dei viaggi Bonacchi ha precisato: "È un problema che sta toccando tutto il mercato. Ecco perché abbiamo bisogno delle agenzie per comunicare che viaggiare in aereo non rappresenta un rischio. Bisogna far capire che tutte le aziende si stanno impegnando per evitare che ci sia un impatto sui clienti".