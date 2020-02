Sardegna: dall'Ue doccia fredda sulla continuità territoriale

Sulla continuità territoriale in Sardegna è ormai rischio caos e a poco più di due mesi al 16 aprile, quando dovrebbe essere avviata la programmazione estiva, non si vede ancora uno soluzione.

A scatenare l’allarme, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, ci ha pensato questa volta una fonte dell’Unione europea, la quale ha definito come informali gli incontri sin qui avuti con Regione e Governo sulle nuove regole messe a punto e quindi ritenendo che i tempi per un via libera da parte della Commissione saranno ancora lunghi.



Affermazioni che hanno fatto andare su tutte le furie il Governatore dell’isola, Christian Solinas, che ha chiesto ufficialmente una smentita. Solo due giorni fa, infatti, Solinas aveva parlato di importanti passi avanti dopo l’incontro di lunedì scorso. Ora invece la doccia fredda e il timore che l’estate parta tutta in salita.