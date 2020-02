Arriva anche da Lufthansa l’estensione allo stop ai voli da e per la Cina da parte delle compagnie del Gruppo.

Lufthansa, Swiss e Austrian non voleranno sulle destinazioni di Pechino e Shanghai fino alla fine di febbraio con effetto immediato. Stop ancora più lungo invece per quanto riguarda i collegamenti in programma su Nanjing, Shenyang e Qingdao: questi resteranno fermi per tutto il resto della programmazione invernale, ovvero fino al 29 marzo. Nessuno stop invece alle rotte da e per Hong Kong.



Il gruppo tedesco non è l'unico che ha preso questa rotta, considerando lo stato di incertezza che ancora permane intorno all'epidemia di coronavirus. In precedenza lo stesso tipo di provvedimento era stato preso anche da Air France e da Iberia, con diverse modalità, mentre sempre nella giornata di ieri anche Virgin Atlantic aveva annunciato il prolungamento dello stop ai voli su Shanghai.