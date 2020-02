Air France e Iberia prolungano lo stop ai collegamenti sulla Cina

Arrivano da Air France e Iberia le prime comunicazioni in merito all’estensione dello stop ai voli sulla Cina ben oltre la scadenza inizialmente fissata.

Per quanto riguarda il vettore transalpino lo stop è stato esteso fino alla metà di marzo, anche se una piena ripresa di tutto lo schedule in programma non è prevista almeno fino alla fine di marzo, ovvero con l’avvio dell’orario estivo. Una decisione comunque temporanea in attesa di vedere gli sviluppi legati all’epidemia di coronavirus.



La compagnia spagnola, invece, non ripristinerà il volo tra Madrid e Shanghai prima del mese di maggio. Per Iberia questo è l’unico collegamento con la Cina inserito nella programmazione.