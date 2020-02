Ryanair e il traguardo dei 200 milioni di passeggeri? Se ne riparlerà più avanti, non prima del 2025. E la causa dello spostamento in avanti dell’ambito traguardo è sempre la stessa, ovvero il ritardo nelle consegne dei B737 Max, unico modello di aereo attualmente in ordine da parte della compagnia.

A formulare la rischedulazione dei programmi del vettore è stato il chief financial officer della compagnia, Neil Sorahan, che ha così ridefinito il piano delle consegne degli aerei: 50 il prossimo inverno e altrettanti nel 2021 e 2022, poi gli ultimi 10 l’anno successivo. Sempre ovviamente sperando che la situazione si sblocchi definitivamente.



Nonostante queste problematiche la compagnia continua a dialogare con la Boeing e il ceo Michael O’Leary si è dichiarato pronto a intavolare il discorso per il prossimo ordine, questa volta guardando alla versione 10 del B737 Max.