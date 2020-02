Sarà una giornata con pesanti disagi per chi deve viaggiare in treno lungo le linee dell’Alta velocità nell’asse tra Roma e Milano. Il numero dei treni cancellati per la chiusura della linea nel tratto tra Milano e Piacenza per via del deragliamento del Frecciarossa avvenuto questa mattina va via via aumentando e crescono anche i ritardi in tutte le principali stazioni.

Trenitalia intanto ha diffuso un primo elenco delle linee direttamente coinvolte: eccolo qui di seguito.



Treni cancellati:

FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Roma Termini (11:40): passeggeri con FR 9523 Milano Centrale (9:10) - Napoli Centrale (14:13)

FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale (7:58) - Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (13:00)

FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) - Salerno (16:06)

FR 9619 Milano Centrale (10:00) - Napoli Centrale (14:33): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35): passeggeri con FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10)

FR 9632 Napoli Centrale (10:55) - Milano Centrale (15:35): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9531 Milano Centrale (11:10) - Napoli Centrale (16:12): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9536 Napoli Centrale (11:40) - Milano Centrale (16:50): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9543/9545 Milano Centrale (14:10) - Salerno (20:06): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9640 Roma Termini (14:20) - Milano Centrale (17:30): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9552/9554 Salerno (14:45) - Milano Centrale (20:50): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Roma Termini (18:40): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

Treni parzialmente cancellati:

FB 8814 Lecce (6:06) - Milano Centrale (15:25): limitato a Bologna Centrale (13:15)

FB 8811 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:52): origine da Bologna Centrale (14:42)

IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:37): limitato a Bologna Centrale (11:01)

IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): origine da Bologna Centrale (17:58)