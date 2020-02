Incidente aereo a Istanbul, riaperta la pista dello scalo

Ha riaperto alle 4 di questa mattina la pista dell’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul dopo l’incidente aereo di ieri sera alle 18,18 locali (le 16,18 in Italia), quando un Boeing 737 della compagnia turca Pegasus Airlines, in arrivo da Smirne, in fase di atterraggio è uscito di pista spezzandosi in tre tronconi.

Sull’aereo è anche scoppiato un incendio, aggravando il bilancio delle vittime: tre i morti finora e 157 i feriti.



Sul sito dello scalo, il secondo per importanza di Istanbul, si consiglia ai passeggeri di chiedere informazioni alle loro compagnie aeree in merito a eventuali modifiche o cancellazioni dei voli. Intanto la procura di Istanbul ha aperto un’inchiesta; secondo i primi accertamenti sembra che il Boeing abbia iniziato le manovre di atterraggio in ritardo, arrivando sulla pista a una velocità troppo elevata.