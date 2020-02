Tunisair rinnova la flotta, in arrivo 5 nuovi A320

Prosegue l’operazione di rinnovo e ampliamento della flotta da parte di Tunisair. La compagnia ha siglato un accordo di sale and lease-back con Smbc Aviation Capital per 5 aeromobili di tipo A320 neo che saranno consegnati da Airbus nel 2021 e 2022. Questi aeromobili saranno usati sul corto e medio raggio, in particolare sulle destinazioni africane beyond Tunisi.

“I nostri clienti avranno a disposizione una cabina biclasse (Economy e Business) con un totale di 150 posti – spiega la compagnia in una nota -. Un sistema di entertainement all’avanguardia sarà assicurato grazie a una connessione wifi streaming accessibile dai dispositivi dei passeggeri che potranno anche ricaricarli in caso di bisogno”.



Intanto si alza il primo velo sula programmazione estiva sull’Italia della compagnia, che effettuerà collegamenti su 4 città italiane: Roma, Milano, Venezia e Bologna.