Kenya Airways, le iniziative per festeggiare i 43 anni di attività

Kenya Airways compie 43 anni e lancia una serie di iniziative per festeggiare il traguardo. Fra le altre, con Birthday Bonanza si possono avere riduzioni fino al 43 per cento sulle tariffe di economy e business per volare dal 1 febbraio al 30 novembre (prenotando fino al 7 febbraio) in Kenya e verso oltre 50 destinazioni del network, compresi i collegamenti da Roma per Nairobi, Malindi, Mombasa, oppure verso Antananarivo, Seychelles, Mauritius, Zanzibar e Johannesburg.

La compagnia opera voli Roma - Nairobi 4 volte la settimana il lunedì, martedì, giovedì e sabato e Nairobi - Roma via Ginevra il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica

È inoltre possibile raggiungere da Roma via Nairobi le principali mete in East africa e Oceano Indiano.



Safari per i passeggeri in transito

Una volta a Nirobi, una proposta alternativa è quella di KQ Go Wild Safari, che offre un'esperienza safari al Parco Nazionale di Nairobi. I passeggeri che sono in transito a Nairobi all'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta possono infatti acquistare un tour guidato personalizzato di 4 ore all’interno del parco, che include colazione o pranzo nel parco e Tariffe d'ingresso.