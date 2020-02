Latam esce da oneworld, si chiudono i rapporti con American

Latam Airlines Group ha annunciato l’uscita dall’alleanza oneworld a partire dal 1 maggio 2020.

A partire da quella data il vettore manterrà gli accordi bilaterali esistenti con la maggior parte dei membri oneworld (British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines e SriLankan Airlines) e continuerà a offrire ai clienti la possibilità di acquisto dei voli tramite latam.com e i siti web delle compagnie aeree associate, l’accumulo e riscatto delle miglia per i frequent flyer attraverso i rispettivi programmi di fidelizzazione, l’accesso reciproco alle vip lounge, previo accordo con ciascuna compagnia aerea e l’upgrade nei rispettivi programmi frequent flyer, previo accordo finale con ciascuna compagnia aerea.



Diverso, invece, il discorso per l’accordo sui frequent flyer con American Airlines: con l’uscita da oneworld Latam chiuderà i suoi accordi sui frequent flyer e sull'accesso reciproco alle vip lounge con il vettore Usa. A partire dal 1 maggio 2020, i membri del Pass Latam non guadagneranno o riscatteranno miglia sui voli American Airlines, né potranno accedere alle vip lounge di American Airlines.



Dal 1 febbraio 2020, inoltre, la compagnia ha trasferito le sue operazioni presso l'aeroporto internazionale John F. Kennedy (New York) dal Terminal 8 al Terminal 4, dove Delta opera verso oltre 90 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e nel mondo, rendendo le connessioni più fluide tra i voli di Latam e Delta.