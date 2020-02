Si prospetta una giornata difficile per il prossimo 7 febbraio in occasione dello sciopero di 24 ore che coinvolgerà i dipendenti di Alitalia e Air Italy.

In una nota l’Enac ha reso noto l’elenco dei voli garantiti per l’occasione, a partire dalle due fasce orarie protette, quelle tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Per quanto riguarda invece i collegamenti intercontinentali resteranno garantiti tutti quelli in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali. Inoltre saranno regolarmente operativi i seguenti voli in partenza: da Roma su Tel Aviv, Delhi, Mauritius e San Paolo e da Malpensa su Tokyo e New York operati da Alitalia e il Milano-New York di Air Italy.



“Dovrà comunque essere assicurato l’arrivo a destinazione – conclude la nota dell’Enac – di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero e il regolare svolgimento dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall’inizio dello sciopero”.