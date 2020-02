Lisbona e San Francisco, un ponte tra Europa e Stati Uniti

Sono in continenti diversi, ma possono considerarsi due città gemelle. San Francisco e Lisbona hanno in storia, geografia, clima e architettura analogie che le trasformano in vere e proprie 'twin cities'. Una caratteristica che non è sfuggita a Tap Air Portugal, che le ha idealmente unite come tappe di un unico viaggio, a cavallo fra le suggestioni della capitale lusitana e l'atmosfera frizzante della città sulla baia.

I punti di contatto sono numerosi, basti pensare a una delle attrazioni più gettonate di entrambe le località: i caratteristici tram, che circolano nel centro tra le impervie salite e le discese con vista mozzafiato sulla città. Altro elemento comune è che, infatti, le twin cities sono state costruite su sette colline e quasi alla stessa latitudine.

