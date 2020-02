Sea Prime, con il terminal di Malpensa traffico in aumento dell’85% nel 2019

Un 2019 con il segno più quello di Sea Prime. Il nuovo terminal di Milano Prime a Malpensa ha generato una crescita di movimenti pari all’85,5%. Il dato, diffuso oggi dalla società del gruppo Sea, tiene conto dei 5.300 movimenti riprotetti durante la chiusura di tre mesi dell’aeroporto di Linate.

Nell’anno appena terminato, nei due scali di Milano Prime sono stati gestiti complessivamente 24.500 movimenti di business&general aviation, con una media di circa 70 movimenti giornalieri, confermandone la quinta posizione in Europa.



Nel 2019, inoltre, è stato lanciato un nuovo servizio da Mxp che ha consentito, nei primi cinque mesi, a 500 passeggeri Vvip di aviazione commerciale di transitare dal nuovo terminal di Milano Prime.



“Il 2019 è stato un anno importante per Sea Prime – commenta in una nota il ceo Chiara Dorigotti -, in cui abbiamo ottenuto significativi risultati e riconoscimenti, quale il Safety Recognition Award assegnato dall’Ebaa. Inoltre, grazie alla rinnovata partnership con Bmw, che fornirà a Sea Prime auto elettriche da febbraio 2020, continua l’impegno per la sostenibilità negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, accreditati al livello 3+ di carbon neutrality da Aci Europe”.