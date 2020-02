I fari continuano a essere puntati su Air Italy, in attesa di un segnale da parte della compagnia e dei due azionisti su quello che potrebbe essere il futuro dell'azienda dopo i lunghi silenzi delle ultime settimana, durante i quali si è assistito a una progressiva riduzione degli aerei in flotta.

Una prima risposta potrebbe arrivare nella giornata odierna, che coincide tra l’altro con l’avvio della chiusura per lavori dell’aeroporto di Olbia e quindi lo stop alle attività di Air Italy nella base in Sardegna. Secondo alcuni rumors questo pomeriggio potrebbe essere convocato un consiglio di amministrazione dal quale ci si attende un segnale su come il progetto lanciat oormai più di due anni fa da Qatar Airways insieme all’Aga Khan potrà andare avanti.



Sul fronte dei sindacati l’allerta rimane massimo. Dopo la lettera inviata a Governo e Regione, oltre che alla compagnia, per richiedere un incontro urgente, le sigle hanno continuato a denunciare una situazione di totale silenzio da parte della compagnia e si teme per la sorte degli oltre mille dipendenti della compagnia.