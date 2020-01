Il racconto italiano di Ryanair sul prossimo numero di TTG Italia

Il 2019 è stato l’anno del superamento dei 40 milioni di passeggeri trasportati per Ryanair e al momento si può dire che la leadership sull’Italia è indiscussa, considerando che la seconda in classifica, Alitalia, è indietro di una ventina di milioni.

Ma mantenere la leadership non è sempre semplice e richiede un lavoro continuo sul network, sulle rotte, ma anche sui rapporti con il trade. Perché l’Italia è un mercato a parte e anche per una compagnia dal dna b2c come Ryanair ha la necessità di venire incontro ad agenzie di viaggi e tour operator.



