Venezia: aeroporto chiuso 4 ore domenica 2 febbraio per il disinnesco di una bomba

Resterà chiuso dalle 8,30 alle 12,30 di domenica prossima, 2 febbraio, l’aeroporto di Venezia. Lo stop forzato è stato determinato dalle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto a Marghera.

“In questa fascia oraria – comunica la società di gestione Save in una nota pubblicata sul sito dell’aeroporto - saranno autorizzati solo i voli in partenza arrivati prima della chiusura (8.30), mentre tutto il resto del traffico, in arrivo e in partenza tra le 8.30 e le 12.30, sarà sospeso”.



I passeggeri sono stati quindi invitati a contattare la propria agenzia di viaggi o direttamente la compagnia per avere maggior informazioni in merito al proprio volo.