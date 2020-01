Volo Perugia-Tel Aviv in estate con Corendon Airlines

Ci sarà anche un volo su Tel Aviv nella prossima stagione estiva dell’aeroporto di Perugia.

Il collegamento porterà la firma della compagnia turca Corendon Airlines, che ha appena annunciato l’attivazione di 5 rotte dalla città israeliana in direzione di Colonia, Norimberga, Corfu e Sofia, oltre allo scalo umbro.



La tratta avrà una frequenza alla settimana e resterà attiva dall’inizio di giugno fino ai primi giorni di ottobre. Per lo scalo dell’Umbria si tratta della seconda new entry annunciata per la prossima summer dopo quella di British Airways, che attiverà la rotta Perugia-Londra Heathrow.