Alitalia, via libera al prestito ponte e arrivano due nuovi manager

C’è anche il via libera definitivo del Senato per il cosiddetto Decreto Alitalia, che formalizza il prestito da 400 milioni di euro necessario per condurre la compagnia fino alla scadenza del 31 maggio, quando il commissario Giuseppe Leogrande dovrà ‘sganciare’ Az dall’amministrazione controllata per rimetterla sul mercato o creare una newco.

Intanto proprio Leogrande avrebbe messo a punto la nuova squadra di manager chiamata a rimettere in sesto i conti della compagnia. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, dopo la nomina di Giancarlo Zeni nel ruolo di direttore generale, in pista sarebbero scesi anche Marco Comani ed Enrico Foresti.



Il primo proviene da Volotea, ma nel suo passato figurano incarichi in Alitalia ed Air One insieme proprio all’ex amministratore delegato di Blue Panorama Zeni. A lui sarebbe stato dato il timone dell’area strategy, network & revenue management per rimettere in quadro la rete di collegamenti della compagnia. Un compito non semplice considerata la riduzione degli aerei in flotta.



Per quanto riguarda invece Foresti, con trascorsi in Az, Air One e Bpa, a lui sarebbe stata affidata l’area informatica. Non si registrerebbero, invece, al momento uscite nel management già in forze.