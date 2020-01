Letti per la classe economy: il progetto capsule

Uno dei sogni di chi viaggia in classe economy su tratte a lungo raggio è, sicuramente, quella di poter disporre di un vero letto per distendersi durante il volo per arrivare a destinazione riposato. Un privilegio fino ad oggi riservato solo ai viaggiatori delle classi premium, ma che potrebbe presto trasformarsi in realtà.

Secondo il sito Simple Flying, infatti, la Delft University of Technology ha sviluppato una serie di progetti per dotare anche la classe economy della possibilità di trasformare i normali sedili in letti veri e propri.



I rendering presentati dal sito mostrano una struttura che assomiglia a quella dei capsule hotel, ossia una sorta di alveare con piccole ‘cellette’ dove distendersi. Il tutto ottenuto trasformando la base dei sedili in doghe del letto, cosa che consente di utilizzare normalmente i posti in posizione seduta nel corso di decollo e atterraggio e trasformarli in seguito in piccole cuccette.



Quello dei letti di economy è solo uno dei progetti Delft: esistono anche soluzioni più bizzarre, come quella di prevedere dei sedili Chaise Longue sovrapposti che consentirebbero una posizione più confortevole durante il viaggio senza occupare maggiore spazio sugli aerei.