Coronavirus, British Airways sospende i voli verso la Cina. Gli Usa valutano lo stop

British Airways ha deciso di sospendere tutti i voli da e verso la Cina per l'emergenza coronavirus. La decisione ha effetto immediato: gli ultimi voli da Pechino e Shanghai sono previsti in arrivo nel Regno Unito nel pomeriggio.

Secondo quanto riporta TravelMole, il vettore ha cancellato tutte le partenze da Londra per Pechino e Shanghai fino alla fine di febbraio. Resteranno operativi, invece, i collegamenti per Hong Kong, da cui sarà possibile volare verso la Cina con altre compagnie aree.



Gli Usa valutano lo stop

Nel frattempo, anche oltreoceano si valuta molto attentamente la situazione. Secondo quanto si legge su Repubblica.it, la Casa Bianca starebbe valutanto il blocco completo di tutti i voli da e verso il paese del Dragone.



Già nelle scorse ore United ha ridotto l’operativo verso la Cina. In una nota riportata dalla Cnn il vettore ha confermato di aver sospeso alcune rotte per Pechino, Shanghai e Hong Kong a causa di un “significativo calo della domanda” verso le destinazioni.