Boeing, boccata d’ossigeno: dalle banche prestiti per 12 miliardi di dollari

La crisi del B737 Max e i maxi risarcimenti che la Boeing si appresta a onorare per la messa a terra dell’aereo non sembrano spaventare le banche, che sembrano invece rinnovare la loro fiducia nei confronti del colosso dell’aeronautica. E così la casa costruttrice Usa riesce ad assicurarsi un maxi prestito da diversi istituti per un valore complessivo di 12 miliardi di dollari.

La cifra risulta inoltre superiore a quanto fissato come obiettivo dalla Boeing, che contava di assicurarsi circa dieci miliardi per sostenere sia le spese extra in arrivo sia per mandare avanti la normale operatività.



Per il colosso americano si tratta della terza buona notizia in pochi giorni dopo un periodo che definire burrascoso è un eufemismo. Ieri infatti è arrivato il via libera all’acquisizione dell’80 per cento del capitale della brasiliana Embraer, mentre lo scorso weekend è stato compiuto con successo il primo test di volo di uno del modelli più attesi dal mercato per il lungo raggio, il B777X.