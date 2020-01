SriLankan: il Governo spinge per riaprire i voli su Francoforte e Parigi

SriLankan potrebbe tornare in forza nei collegamenti sull’Europa. La compagnia attualmente vola soltanto più su Londra Heathrow dall’aeroporto di Colombo, ma il Governo del Paese avrebbe chiesto voli aggiuntivi per aiutare la crescita del turismo, che continua a essere in ripresa.

Il vettore, si legge su Simpleflying, si starebbe così muovendo per avviare nuove rotte verso due dei principali hub del Vecchio Continente, vale a dire Parigi Charles de Gaulle e Francoforte. Per aprire queste rotte il Governo si sarebbe anche impegnato a offrire aiuti economici alla compagnia.



Da questi due scali la compagnia aveva smesso di volare a partire dalla seconda metà del 2016.