Ryanair, ancora Grecia: tre nuove rotte dagli scali italiani

Arrivano altre tre new entry per la programmazione estiva di Ryanair. E tutte e tre le nuove rotte saranno in direzione Grecia.

Il vettore low cost, che ha archiviato il 2019 sull’Italia con oltre 41 milioni di passeggeri e un market share del 28 per cento, aggiungerà un collegamento dal suo hub primario in Italia, Milano Bergamo, in direzione Santorini con un servizio settimanale a partire da maggio 2020.



Da Napoli, invece, con debutto a luglio, partiranno i collegamenti su Corfù e Mykonos: questi avranno una frequenza rispettivamente bisettimanale e settimanale. Per la summer 2020 Ryanair ha in programma oltre 500 rotte nel network italiano con un obiettivo di arrivare a 43 milioni di passeggeri trasportati.