Qatar Airways investe su Venezia, più frequenze per il volo su Doha

Da sette a undici voli la settimana. Qatar Airways crede a tal punto nelle potenzialità del collegamento da Venezia da decidere di aumentarne sensibilmente le frequenze, aggiungendone quattro a partire dal primo luglio, con una programmazione che prevede un volo giornaliero in partenza alle 17,55, e uno aggiuntivo alle 23,15 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Lo sviluppo dell'aeroporto

"L’incremento di frequenze di Qatar Airways - spiega Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save - rientra nella nostra strategia di continuo ampliamento del network del Marco Polo. I voli aggiuntivi sull’hub di Doha arricchiscono l’offerta verso destinazioni di lungo raggio, favorendo gli scambi sia commerciali che turistici tra il nostro territorio e il resto del mondo e rafforzando ulteriormente la posizione dell’aeroporto di Venezia quale terzo gateway intercontinentale italiano”.



Grazie a questo potenziamento e a una maggiore flessibilità garantita aumenteranno anche le opzioni e le combinazioni di viaggio dei passeggeri verso destinazioni come le Maldive, Colombo, Singapore, Bangkok, Jakarta, Delhi, Kochi, Mumbai, Kuala Lumpur, Pakistan, Johannesburg, Cape Town e Manila. Venezia sarà sempre più connessa con il network globale di Qatar Airways, sarà infatti possibile raggiungere - tramite coincidenze favorevoli - mete prima non direttamente connesse con lo scalo come: Sydney, Canberra, Tokyo Haneda insieme a Narita, Phuket, Hanoi, Ho Chi Minh City, Bali, Yangon, Peshawar, Dhaka, Durban, Lagos e Salalah.

Investimento anche sulla flotta: il vettore, infatti, sostituirà sulle tratte gli A339 con gli A350/900 e i B787 Dreamliner. Questi ultimi si affiancheranno agli altri dal primo luglio iniziando a operare sulle quattro frequenze aggiuntive. “Garantiremo nuove connessioni - ribadisce Máté Hoffmann, Country Manager Italia & Malta Qatar Airways - e introdurremo una flotta operativa di aeromobili tra i più tecnologicamente avanzati”.