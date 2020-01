Eurowings, la rotta Serbia-Kosovo riaprirà nella stagione estiva

È stato un accordo lampo quello realizzato dalle autorità di Serbia e Kosovo per definire i dettagli che consentiranno a Eurowings di riaprire la rotta tra Pristina e Belgrado dopo oltre vent’anni di chiusura della stessa in seguito all’avvio della guerra tra i due Paesi.

La compagnia del gruppo Lufthansa potrà iniziare i collegamenti già a partire dalla prossima estate, anche se al momento non si conoscono gli operativi. Inoltre a Eurowings è stato data libertà di scegliere la compagnia con la quale avviare operazioni in code sharing dall’aeroporto di Belgrado. Scelta, si legge su Simpleflying, che potrebbe verosimilmente ricadere su Air Serbia, forte di un network su Belgrado in forte espansione.



Tra gli altri termini dell’accordo figura anche a possibilità per i passeggeri di portare con sé solamente la carta d’identità, senza la necessità quindi del passaporto.