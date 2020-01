Grimaldi Lines con la Sardegna per conquistare il mercato spagnolo

Grimaldi Lines rinnova il proprio impegno sulla Spagna e fa tappa a Madrid alla Fitur per presentare la propria offerta insieme alla Regione Sardegna, rappresentata dall’assessore al Turismo Giovanni Chessa.

“Grimaldi ha fatto molto per la Sardegna – ha evidenziato quest’ultimo -. Tra le altre cose, ha dato l'opportunità ai turisti spagnoli di venire da noi con la propria auto e di conseguenza poter comprare senza problemi di peso quei prodotti tipici di cui siamo tanto orgogliosi.”



Tre i collegamenti effettuati da Grimaldi sulla Penisola: Barcellona-Porto Torres, Barcellona-Civitavecchia, Barcellona-Savona. “La Sardegna è già da qualche anno la nostra destinazione di punta, con tre collegamenti regolari dalla Spagna – ha aggiunto Francesca Marino, passenger department manager -. Le abbiamo dedicato le moderne e confortevoli ammiraglie della nostra flotta, che sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto, e le riserviamo su tutti i mercati promozioni vantaggiose in ogni periodo dell’anno, nonché tariffe speciali per i passeggeri sardi”.