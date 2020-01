Air France punta ad alzare il livello del servizio per differenziarsi anche dall’offerta del proprio braccio low cost, Transavia, e porta la business class anche su buona parte dei collegamenti domestici e su alcune rotte fuori dai confini nazionali a corto raggio.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, quella della business class sui voli interni sarà un’esclusiva per il vettore transalpino, in quanto nessuna altra compagnia che effettua collegamenti domestici in Francia propone il servizio.



Servizio che sarà in tutto e per tutto uguale a quello proposto sul medio e lungo raggio: tre tipologie di tariffe che rendono il biglietto più o meno flessibile, due bagagli fino a 32 chilogrammi ognuno, l’accesso alle lounge di Air France o di compagnie partner in caso di mancanza di lounge Af, imbarchi prioritari.