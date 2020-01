Pegasus amplia il network estivo, per l'Italia confermate le 4 rotte

Sono in arrivo nuove rotte nel network estivo di Pegasus Airlines. Helsinki e Batumi (Georgia) entreranno in programmazione rispettivamente da giugno e dalla fine di marzo.

Per l’Italia il vettore turco conferma i collegamenti su Roma, Milano Bergamo, Bologna e Venezia da Istanbul. Per la Capitale sono previsti due voli giornalieri, mentre sullo scalo orobico verranno effettuati 12 voli alla settimana. Volo giornaliero per Bologna e 4 frequenze alla settimana per il Marco Polo.



Altra novità per la summer il doppio volo diretto su Londra Stansted da Antalya e da Ankara, mentre da questo mese è partito il collegamento su Medina da Istanbul.