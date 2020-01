La Stazione Marittima di Napoli chiude un 2019 record

Stagione 2019 archiviata a segno più per la Stazione Marittima di Napoli, gestita da Terminal Napoli. I passeggeri transitati dalla Stazione sono stati un milione 360mila, in incremento di circa il 28 per cento rispetto al 2018. Bene anche gli approdi, che sono stati 456 portando lo scalo al terzo posto nella graduatoria tra i porti italiani.

Attese positive sul 2020

Positivi anche i primi riscontri sul nuovo anno, con una previsione di oltre un milione e mezzo di passeggeri in transito.

Nel 2019 la Stazione Marittima partenopea, oltre a fungere da porto di imbarco e sbarco per Costa Crociere e Msc Crociere soprattutto per passeggeri italiani, è stato homeport della compagnia britannica Marella Cruises.

Il risultato positivo va attribuito anche alle collaborazioni in atto con le autorità cittadine e alla partnership con l’aeroporto di Capodichino.



Un progetto in divenire

A gestire la Stazione Marittima è Terminal Napoli, che ha in progetto di far acquisire a alla struttura un valore di centralità rispetto alla città divenendo luogo vissuto non solo stagionalmente dai turisti ma per tutto l’anno da tutti i residenti.

La Stazione Marittima si trova in un edificio monumentale del 1936 e con l’esplosione del settore crocieristico, la Stazione Marittima ha adeguato e continua ad adeguare la sua struttura per rispondere al meglio alle esigenze delle compagnie di navi da crociera e dei passeggeri. La riorganizzazione degli spazi

e la posizione privilegiata in centro città ne ha favorito la trasformazione in una struttura polifunzionale centro congressi, shopping center e un hotel a 4 stelle.