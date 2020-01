Wuhan isolata per il coronavirus: atterrato a Fiumicino l'ultimo volo

La diffusione del coronavirus fa paura, tanto da indurre le autorità cinesi a isolare la metropoli di Wuhan, dove il virus ha iniziato a propagarsi e dove si registra la stragrande maggioranza di contagi tra gli almeno 440 complessivi.

È infatti atterrato alle 5 di questa mattina a Fiumicino l’ultimo volo della Southern China Airlines proveniente dalla città; sotto il velivolo, spiega corriere.it, anche un’ambulanza della Croce Rossa con speciale camera isolante per il contenimento biologico.



I 202 passeggeri del veivolo sono stati controllati fin dallo scalo di partenza e, una volta atterrati a Roma, sono stati sottoposti al monitoraggio con gli scanner per la febbre sotto l’aeromobile.



L'azione del Governo cinese

“Le misure prese dal Governo cinese contro il coronavirus sono molto rigide - ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Non solo controllano l’epidemia nel loro Paese, ma minimizzano il rischio di una diffusione del virus”.



Le autorità cinesi hanno chiesto ai cittadini di Wuhan di non lasciare la città e sono stati bloccati tutti i trasporti pubblici, i treni e i voli.