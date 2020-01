Salgono a quota 28 le nuove rotte che porteranno la firma di Transavia per la prossima summer. Come annunciato dal ceo del gruppo Air France-Klm, la compagnia è stata scelta per diventare il braccio low cost con il quale la compagnie franco-olandese vuole aggredire il mercato per competere con i big europei del low fare.

Il piano procede dunque con una marcia serrata e dopo le prime 19 rotte annunciate il mese scorso ora emerge un nuovo aggiornamento della programmazione, secondo quanto anticipato da Routesonline. E nel network estivo arrivano altri 9 collegamenti.



Per quanto riguarda l’Italia, l’ultima new entry sarà il volo tra Nantes e Bari, che avrà due frequenze alla settimana con inizio il 10 di aprile. Il volo va ad aggiungersi a quelli precedentemente annunciati: Palermo e Roma da Montpellier (nuova base del vettore) e Ancona e Bari da Parigi Orly.