Ryanair, svolta green: il vettore segue l’onda della nuova attenzione per l’ambiente

Eliminare la plastica non riciclabile entro 5 anni, investire in aeromobili più efficienti e in un programma per compensare le emissioni di carbonio durante il volo.

L'onda green investe anche Ryanair che, nel giorno in cui riceve il sigillo 'Ok Codacons' per le policy attuate nei confronti dei consumatori, ha puntato l'attenzione sulle iniziative a favore della sostenibilità ambientale.



"Abbiamo iniziato le procedure per il conferimento del terzo bollino giallo del Codacons, quello - ha spiegato l'head of sales & marketing di Ryanair, Chiara Ravara (nella foto) -, per il riconoscimento della sostenibilità. Entro cinque anni elimineremo tutta la plastica non riciclabile, mentre grazie ai nuovi aeromobili (200 B737, ndr) riusciremo a consumare il 16% in meno di carburante e a generare il 40% di inquinamento acustico in meno".



Una svolta green che si concretizzerà anche con la riduzione delle emissioni. "Oggi produciamo 66 grammi di anidride carbonica per passeggero/km, quasi la metà rispetto ad altre compagnie aeree europee, ma l'obiettivo è ridurre la Co2 del 10% entro il 2030".



Amina D'Addario