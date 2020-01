easyJet punta su Malpensa: 22 aerei entro l'estate e 6 milioni di posti

Entro l’estate saranno 22 gli aerei di easyJet basati a Malpensa, per un totale di 6 milioni di posti offerti. La compagnia aerea ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo A320 e di 4 A321neo, in sostituzione degli attuali A320, che porteranno il vettore ad aumentare di circa il 5% l’offerta su Milano Malpensa, rispetto alla stagione 2018.

Un impegno che dimostra il focus sulla Penicola. “L’Italia è un paese chiave nelle strategie di investimento e crescita della compagnia come dimostra la scelta di basare proprio a Milano Malpensa i primi quattro A321neo di easyJet Europe - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia -. Oltre all’aumento di capacità, questi aeromobili di nuova generazione ci consentiranno di ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni, confermando il nostro impegno verso un’aviazione sempre meno inquinante".



Il velivolo

L’aeromobile di nuova generazione, il più grande della flotta easyJet, dispone di 235 posti rispetto ai 186 del modello A320 - circa il 30% in più rispetto ad un A320 e il 50% rispetto ad un A319, produce oltre il 15% in meno di emissioni di CO2 per passeggero e riduce l’impatto acustico di oltre il 50% rispetto agli aeroplani della generazione precedente.



L’aeromobile sarà utilizzato sulle rotte più trafficate del network: su destinazioni domestiche come Napoli, Catania e Bari, su destinazioni extra-europee come Marrakech e Tel Aviv e su rotte verso le principali capitali europee come Amsterdam e Parigi.