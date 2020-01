Ryanair e il sigillo 'ok Codacons': policy trasparente e sito user friendly

di Amina D'Addario

Arriva il sigillo di un'associazione dei consumatori alla policy di Ryanair. La compagnia ha ricevuto oggi il riconoscimento 'Ok Codacons', conferimento arrivato a seguito dei feedback positivi dei consumatori, che hanno promosso i comportamenti del vettore su più fronti, e dell'approvazione di Enac.

Dall'analisi dell'associazione la compagnia è stata così premiata con due dei tre trifogli previsti: il primo, di colore viola, la certifica come un'azienda affidabile, secondo i parametri Codacons, per la trasparenza delle condizioni e per un servizio clienti efficiente. Il secondo, blu, come azienda 4.0 che applica una politica sui cookie trasparente e un uso corretto dei social media.



Partita lo scorso agosto, la partnership con il Codacons ha anche segnato la sottoscrizione di una Alternative Dispute Resolution (Adr) per i reclami dei clienti italiani previsti dal Regolamento Ue-261. "Questo riconoscimento come compagnia affidabile, trasparente e all'avanguardia digitale - ha commentato il chief marketing officer di Ryanair Kenny Jacobs - (nella foto) rappresenta un aspetto importantissimo del nostro costante impegno per migliorare l'esperienza della clientela".