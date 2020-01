Aeroporto Marconi di Bologna: dal 7 marzo attivo il People Mover

Il People Mover che collegherà l’aeroporto di Bologna con la stazione centrale della città in soli 7 minuti entrerà in funzione a partire dal prossimo 7 marzo.

Per lo scalo emiliano si tratta di un altro passo importante nel percorso di crescita che ha portato il Marconi a scalare le classifiche in termini di passeggeri negli ultimi anni. Una connessione veloce di questo tipo consente all’aeroporto di avere ancora maggiore attrattività verso le compagnie aeree.



Il servizio su monorotaia sarà attivo dalle 5 alle 24 e sono previste tariffe differenziate comprensivi anche di biglietti per famiglie o per gruppi.