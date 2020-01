di Remo Vangelista

Compagnie aeree che tornano negli hangar. In Italia la storia è lunga, si potrebbe addirittura scrivere un libro per raccontare la storia di vettori partiti con propositi da grande star e finiti male. Il più delle volte passati attraverso un fallimento.

A volte abbiamo assistito a ripartenze e salvataggi in extremis (vedi Blue Panorama). Adesso è il turno di Ernest, che dall’11 gennaio scorso ha dovuto sospendere le attività, vettore che nel sito ufficiale si presenta così: "Ernest Airlines è una compagnia aerea che vanta un’anima tutta italiana e garantisce tariffe basse e competitive da low cost ma non a scapito della qualità”.



Da qualche giorno entrando nella piattaforma web della compagnia si legge inoltre, “a seguito della disposizione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) del 29 dicembre 2019 riguardante la sospensione temporanea della nostra licenza operativa, ci ritroviamo impossibilitati ad operare i voli a partire dall’11 gennaio”.



C'è ancora speranza

La proprietà di Ernest sta comunque tentando di ripartire e per questo il personale della compagnia attualmente risulta in ferie, in attesa di comunicazioni.



Che potrebbero arrivare nelle prossime ore, quando i dipendenti della linea aerea incontreranno i vertici per capire situazione e sviluppi. Esistono ancora alcuni spiragli per fare ripartire Ernest e rispondere alle richieste dell’Enac. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per la compagnia con “l’anima tutta italiana”.



Twitter @removangelista