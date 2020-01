Malaysia Airlines, tutti i pretendenti: Air France vuole il 49%

Sarebbero quattro i pretendenti in lizza per rilevare una quota di Malaysia Airlines. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Reuters i nomi in ballo sarebbero quelli di Air France-Klm, Japan Airlines, AirAsia Group Bhd e Malindo Air, braccio malese di Lion Air.

Stando all’agenzia di stampa Uk, il Gruppo Air France-Klm sarebbe interessato alla fetta più grossa delle azioni e avrebbe avanzato al Governo malese una proposta per il 49% delle quote.



Sarebbe interessata solamente al 25%, invece, Japan Airlines. Gli altri player punterebbero a una partecipazione minore.



Nessuna conferma è ancora arrivata da parte delle compagnie aeree. La strada per il salvataggio del vettore, che non si è mai ripreso dal disastro aereo dell'MH370, sembra ancora lunga.