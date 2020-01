Il crac Thomas Cook spinge i conti di easyJet: boom di fatturato nel trimestre

Arrivano sorprese positive in casa easyJet per il primo trimestre dell’esercizio 2019/2020 chiuso al 31 dicembre. Complice l’uscita di scena di Thomas Cook, nel periodo ottobre-dicembre il vettore ha fatto registrare una crescita di fatturato di quasi 10 punti percentuali, superando 1,4 miliardi di sterline.

Anche la marginalità risulterebbe in miglioramento rispetto allo scorso anno, tanto che il vettore stima per il semestre di avere un dato negativo nettamente inferiore rispetto all’anno precedente.



Sul fronte dei passeggeri trasportati, la crescita si è limitata al 2,8 per cento (22,2 milioni di pax in totale), ma al contempo è migliorato sensibilmente il dato sul load factor, salito al 91,3 per cento. Segnali positivi infine anche per la neonata easyJet Holidays: i vertici contano di raggiungere almeno il break even entro la fine dell’esercizio.