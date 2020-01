Emirates sigla un memorandum d’intesa con Trip.com

È l’inizio di una collaborazione strategica quella che ha portato Emirates a firmare un accordo con Trip.com., agenzia cinese online, che darà al vettore l’opportunità di espandere la propria presenza nel mercato cinese.

L’accordo prevede sinergie in diversi ambiti come, ad esempio, iniziative di marketing che consentiranno ad Emirates di incrementare le proprie vendite sfruttando la piattaforma online di Trip.com Group. Nel futuro, le collaborazioni punteranno a fornire prodotti personalizzati per soddisfare i membri dei rispettivi programmi di fidelizzazione e questa collaborazione aprirà anche la strada per future iniziative congiunte relative ad aspetti tecnici e analisi dei big data.



Emirates potrà sfruttare ulteriormente le possibilità offerte dal mercato cinese avvalendosi della vasta rete di utenti di Trip.com Group e mettendo loro a disposizione offerte personalizzate e tariffe esclusive. Trip.com Group potrà invece beneficiare dell’awarness del brand Emirates in tutto il mondo, dei suoi servizi di bordo e della capillarità della sua rete internazionale, al fine di rafforzare la propria strategia di espansione globale ed offrire soluzioni di viaggio diversificate, al fine di soddisfare la crescente domanda di mercato.