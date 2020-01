Da maggio in treno da Monaco alla Riviera Romagnola

Tornano per il quinto anno i collegamenti estivi in treno tra Monaco di Baviera e la Riviera Romangola. Dal prossimo maggio riprenderanno le corse di Deutsche Bahn e OeBB e per la precisione venerdì 29, per proseguire fino a domenica 6 settembre. I biglietti sono già prenotabili, come riporta ansa.it. I treni arriveranno a Rimini, con fermate a Bologna e Cesena.

L’anno scorso il treno Monaco-Rimini, operativo solo nei fine settimana, ha trasportato oltre 13mila passeggeri.



Il collegamento è sostenuto da Apt Servizi Emilia-Romagna e dalla Destinazione Turistica ‘Visit Romagna’.