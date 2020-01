Ryanair, per bocca del suo a.d. Michael O'Leary, ha affermato che il modello di business di Flybe è "destinato a fallire ancora e ancora" e chiede che gli stessi sussidi concessi alla compagnia siano estesi ai suoi rivali nel Regno Unito. Secondo quanto riportato da Travelmole, in una lettera inviata al cancelliere dello Scacchiere nel governo di Boris Johnson Sajid Javid, Ryanair afferma che le rotte di Flybe dovrebbero essere concesse a Ryanair, easyJet e British Airways. In caso contrario, minaccia azioni legali per violazione del diritto della concorrenza e delle norme sugli aiuti di Stato.

Un modello da eliminare

Michael O'Leary ha dichiarato: “Il modello Flybe non è percorribile, motivo per cui i suoi proprietari sono alla ricerca di un sussidio statale per tutelare i propri investimenti. Il motivo per cui tale modello è in crisi risiede nel fatto che la compagnia non può competere con le tariffe più basse sulle rotte nazionali e dell'Ue garantite da Ryanair, easyJet, British Airways e altri e non può competere con le alternative su strada e ferrovia a basso costo sulle città minori. Se Flybe fallisse, allora Ryanair, easyJet, British Airways e altri potrebbero intervenire fornendo voli a tariffe più economiche dagli aeroporti regionali del Regno Unito”.

Secondo Ryanair, il modello di business di Flybe non è “né redditizio né praticabile e ha riportato negli ultimi 20 anni risultati sempre negativi”.