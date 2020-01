I voli SkyAlps da Bolzano partiranno a maggio, ecco il piano

Prende corpo il piano per il lancio di SkyAlps, la compagnia aerea che rilancerà i collegamenti dall’aeroporto di Bolzano, inizialmente usufruendo di un solo aereo. E ci sono già alcune novità rispetto alle rime anticipazioni.

Intanto la data di lancio è stata fissata per il prossimo mese di maggio, quando si partirà con i collegamenti per Roma, che saranno effettuati tutti i giorni eccetto la domenica. Per l’estero, secondo quanto riportato da L’Alto Adige, si partirà con un volo alla settimana su Vienna, destinazione che dovrà poi salire a 4 frequenze alla settimana.



Anche la Germania è nei piani della compagnia altoatesina, ma ora si punta non più a Monaco quanto a Francoforte: qui l’obiettivo è di operare quattro voli alla settimana. Completa il programma il doppio volo settimanale, uno sulla Calabria e uno sulla Sardegna, entrambi operati di sabato.