Tre frequenze alla settimana nella prima fase per poi passare a un volo giornaliero dall’inizio di luglio. Arrivano i primi particolari sul nuovo volo di All Nippon tra Milano Malpensa e Tokyo Haneda, che segnerà il ritorno della compagnia in Italia dopo oltre trent’anni.

Secondo quanto anticipato da Routesonline, infatti, il collegamento aereo debutterà il prossimo 20 aprile con un operativo che verrà effettuato il lunedì, il giovedì e il sabato (da Malpensa la partenza è prevista alle 15,05 con arrivo alle 7 del giorno successivo). Per il volo la compagnia utilizzerà un Boeing 787-9.



Il 10 luglio, poi, la rotta diventerà giornaliera, per rispondere all’incremento della domanda dell’alta stagione estiva. Inoltre dal 22 luglio inizieranno anche i Giochi olimpici nella Capitale giapponese, che proseguiranno fino al 9 agosto, mentre dal 25 agosto fino al 6 settembre sarà poi la volta delle competizioni paralimpiche.