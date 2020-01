Lot, al via i voli sull'avveniristico aeroporto di Pechino Daxing

È stato inaugurato ieri il volo verso il nuovo aeroporto di Pechino Daxing da Varsavia operato da Lot Polish Airlines.

Il vettore polacco rafforza così la sua presenza in uno dei mercati più importanti e dal potenziale più alto: ora la compagnia effettuerà 4 frequenze alla settimana sull’avveniristico scalo cinese inaugurato lo scorso autunno e tre verso il Beijing Capital International.



La new entry apre nuove prospettive anche per il pubblico italiano: sono infatti possibili coincidenze per chi vola su Varsavia dagli scali di Milano Malpensa e Venezia.