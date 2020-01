Air Transat pronta per la summer: ecco il dettaglio voli

Saranno 19 i voli diretti che comporranno il network di Air Transat sull’italia nell’orario estivo 2020. A questi si aggiungono poi le rote in connessione per Vancouver e Calgary da Roma, Venezia e Lamezia.

“La compagnia aerea Air Transat si consolida sempre di più nel nostro Paese raggiungendo ottimi coefficienti di riempimento sulle tratte Italia-Canada - sottolinea Tiziana Della Serra, sales & marketing director Air Transat Italy -; inoltre per quanto riguarda il movimento degli italiani verso il Canada possiamo confermare che rileviamo una richiesta crescente anno su anno, infatti anche i nuovi voli diretti invernali hanno registrato risultati positivi e sono stati apprezzati dal mercato”.



Entrando nel dettaglio dell’operativo, 10 voli diretti settimanali saranno in direzione Toronto (7 da Roma, 2 da Venezia e 1 da Lamezia), mentre i restanti 9 verranno operati su Montréal (6 da Roma e 3 dal Marco Polo). Per i voli in connessione, invece, questi saranno 16 alla settimana in totale.