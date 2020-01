Interrail: dal 2020 entrano nel network Estonia e Lettonia

Grandi novità per il 2020 di Interrail, il pass per viaggiare sui treni di tutto il Continente europeo. Dall’inizio di quest’anno, infatti, si amplia la rete dei Paesi nei quali è possibile utilizzare l’Interrail: entrano nel network anche Estonia e Lettonia, per un totale di 33 Paesi coinvolti.

Oltre ad avere accesso illimitato ai treni lettoni ed estoni, i possessori di Pass Interrail che desiderano viaggiare in traghetto da Riga a Stoccolma o alla Germania, oppure da Tallinn a Stoccolma o Helsinki hanno diritto a uno sconto fino al 50 % sui collegamenti internazionali via traghetto.



Inoltre, scompare il Global Pass da 3 giorni che viene sostituito dal Global Pass da 4 giorni, per adeguarsi meglio alle esigenze dei viaggiatori e alla vocazione di Interrail per viaggi con molteplici destinazioni.



Da inizio 2020, inoltre, si può utilizzare l’Interrail anche sui treni Thello fra Italia e Francia. I titolari di Global Pass possono viaggiare su tutti i treni diurni operati da Thello senza prenotazione del posto a sedere, mentre sui treni notturni, invece, è previsto un costo di prenotazione a seconda del tipo di sistemazione scelta.



Nell'ambito di una nuova strategia di branding globale, a partire da gennaio di quest'anno per Interrail è iniziato un periodo di dual-branding con Eurail (il Pass ferroviario per cittadini non europei). Nel tempo, la strategia prevede la creazione di un unico brand globale.